Naaktfoto's van leerlingen in Veghel verspreid op internet

Van leerlingen van het Fioretti College en het Zwijsen College in Veghel circuleren naaktfoto's op internet. Het gaat om foto's waarop leerlingen naakt te zien zijn en om naaktfoto's van onherkenbaar gemaakte mensen waar namen van leerlingen bij zijn gezet.

Ouders zijn per brief ingelicht, meldt Omroep Brabant. In de brief staat dat de school heeft geprobeerd te achterhalen wie de daders zijn. Er is aangifte gedaan, maar het is nog niet gelukt de schuldigen te achterhalen.

'Best wel heftig'

Veel jongeren zouden de foto's hebben gezien."Het gaat heel Veghel rond", vertelt een leerling aan de regionale omroep. "Ik vind het echt niet kunnen en de mensen die dit hebben gedaan, moeten gewoon worden aangepakt. Hij noemt de foto's "best wel heftig."

Algemeen directeur van de beide vestigingen Anita O'Connor vindt het incident heel erg. "Kinderen worden gekwetst en voor schut gezet. Dat is het laatste wat je wilt, en zo horen we niet met elkaar om te gaan. Wij hopen dat wij onze kinderen meegeven dat je dit soort zaken elkaar niet aandoet."