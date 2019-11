Duizenden kwetsbare mensen slachtoffer fraude en misstanden in zorg

Jaarlijks worden duizenden mensen slachtoffer van fraude en andere misstanden in de zorg. Het gaat vooral om kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische problemen of een verslaving, blijkt uit onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Het IKZ wordt aangestuurd door het ministerie van Volksgezondheid. Het houdt zich bezig met fouten en fraude in de zorg. Uit onderzoek over de periode 2015-2019 kwam naar voren dat er in vrijwel alle gemeenten iets mis is. Vaak krijgen mensen minder zorg dan waarvoor betaald is.

In ernstige gevallen worden cliënten van zorgaanbieders zelfs mishandeld, geïntimideerd of aangezet tot prostitutie. Omdat veel slachtoffers woonruimte huren bij hun zorgaanbieder, zijn ze niet in de positie om misstanden aan te kaarten. Gedreigd wordt met huisuitzetting als er melding van wordt gemaakt.

Criminele activiteiten

Veel frauderende zorgaanbieders hebben geen achtergrond in de zorg, maar houden zich bezig met criminele activiteiten als drugshandel, mensenhandel en faillissementsfraude. Met de fraude is volgens het onderzoek jaarlijks naar schatting 100 miljoen euro gemoeid.

Het gaat vaak om zorg die bekostigd is uit een persoonsgebonden budget. Met pgb's kunnen mensen met een chronische beperking of ziekte zelf zorg inhuren.

Het IKZ adviseert onder meer om geen pgb meer te verstrekken aan mensen die daar niet goed mee om kunnen gaan. Ook zouden zorgaanbieders voortaan beter gescreend moeten worden.