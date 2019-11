Poolse premier woedend over foute kaart in Netflix-serie

Premier Morawiecki beschuldigt Netflix van fouten en van het herschrijven van de geschiedenis. In zijn brief aan ceo Reed Hastings schrijft hij dat dat voor de makers "misschien onbelangrijke, maar voor Polen schadelijke vergissingen zijn".

Netflix zegt tegen persbureau Reuters op de hoogte te zijn van de kritiek. Een officiële reactie is er vooralsnog niet.

'Iwan de Verschrikkelijke'

The Devil Next Door gaat over oorlogsmisdadiger John Demjanjuk. Hij werd in de jaren 70, toen hij in de VS woonde, herkend als kampbeul 'Iwan de Verschrikkelijke' uit het kamp Treblinka. Demjanjuk werd in Israël ter dood veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken nadat bleek dat het om een persoonsverwisseling ging.

Uiteindelijk werd hij in 2009 alsnog door de VS uitgeleverd aan Duitsland, waar hij vijf jaar cel kreeg voor misdaden die hij als kampbewaarder in Sobibor had gepleegd. Demjanjuk stierf in 2012.