Drie IS-verdachten opgepakt bij Frankfurt

In de Duitse stad Offenbach am Main zijn drie IS-aanhangers opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie wilden ze uit religieuze motieven een aanslag plegen in de regio Frankfurt. De drie zouden zo veel mogelijk mensen hebben willen doden met explosieven en andere wapens.

De hoofdverdachte is een 24-jarige Duitser met Macedonische achtergrond. Hij had al grondstoffen voor het maken van explosieven in huis. Ook zou hij op internet hebben gezocht naar wapens.

Verder zijn twee mannen van 21 en 22 met de Turkse nationaliteit aangehouden. Alle drie de verdachten zouden eerder al hebben gezegd aanhangers van IS te zijn.

Voorarrest

Bij de huiszoekingen in Offenbach is bewijsmateriaal in beslag genomen. Dit wordt nu onderzocht.

De drie verdachten moeten vandaag nog voor de rechter verschijnen. Die zal beslissen of ze in voorarrest blijven.