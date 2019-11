No Surrender-leden aangehouden voor handel in gestolen bedrijfsbusjes

De politie heeft drie mannen uit Noordwolde (Friesland) en Vledder (Drenthe) aangehouden. Ze worden verdacht van helen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De verdachten van 63, 39 en 26 jaar oud zijn volgens de politie actieve leden van de verboden motorclub No Surrender. Ze zouden zich hebben beziggehouden met het stelen, strippen en doorverkopen van bedrijfsbusjes.

Vijf locaties in Vledder en Noordwolde worden vandaag doorzocht. In Steenwijk is de handelsvoorraad van een autobedrijf in beslag genomen.

430.000 euro schade

De zaak kwam aan het rollen na een anonieme melding dat in een loods in het Friese Wijnjewoude onderdelen lagen van gestolen auto's. In oktober vorig jaar haalde de politie de loods leeg. Toen bleek dat de goederen inderdaad waren gestolen, werd een onderzoek geopend.

De drie mannen worden ervan verdacht in georganiseerd verband de bedrijfsbusjes te helen en om te katten. Ze lieten de busjes waarschijnlijk stelen op bestelling om ze daarna uit elkaar te halen en te verhandelen. Het gaat volgens Omrop Fryslân om minimaal vijftig busjes, die werden gestolen in de omgeving van Arnhem en Amsterdam.

De schade voor de gedupeerden bedraagt ruim 430.000 euro. Dat bedrag wordt verhaald op de verdachten. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.