KLM waarschuwt reizigers voor overlast door protesten Hongkong

De onrust in Hongkong kan er de komende tijd toe leiden dat vluchten van en naar de stadstaat niet doorgaan. Daarvoor waarschuwt KLM. De luchtvaartmaatschappij raadt reizigers aan de vluchtinformatie in de gaten te houden.

Er gaat elke dag één KLM-vlucht naar Hongkong. Mensen die een ticket hebben gekocht voor een vlucht deze maand, kunnen het kosteloos omboeken of annuleren, al zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. KLM benadrukt dat de veiligheid van de reizigers de hoogste prioriteit heeft.

Het is de laatste dagen opnieuw onrustig in Hongkong. Gisteren werd een demonstrant neergeschoten door de politie. Ook zette de politie traangas en pepperspray in, omdat mensen metroverbindingen en wegen blokkeerden tijdens de ochtendspits. Door de onrust houden scholen en universiteiten in Hongkong vandaag de deuren gesloten.

In augustus waren er al problemen met het vliegverkeer rond Hongkong. Toen werden uitgaande vluchten meerdere dagen geannuleerd, omdat honderden demonstranten de terminals van Hong Kong International Airport hadden bezet.