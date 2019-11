Tientallen kinderen gewond na zuuraanval bij kleuterschool China

Zeker 51 kinderen en drie leraren van een kleuterschool in het zuidwesten van China zijn gewond geraakt bij een zuuraanval. Twee slachtoffers raakten zwaargewond. Ze verkeren niet in levensgevaar.

Volgens de Chinese staatsomroep Xinhua drong een 23-jarige man gistermiddag de school binnen door over een hek te klimmen. Hij besproeide de slachtoffers met een bijtend middel. De dader werd een uur na de aanval aangehouden.

Volgens lokale autoriteiten was de man ontevreden met zijn werk en leven. De scheiding van zijn ouders in zijn jeugd en het ontbreken van gezinswarmte creëerden volgens de autoriteiten "een pessimistische mentaliteit en gedachten over wraak op de samenleving".

Eerdere aanvallen

Aanvallen op schoolkinderen komen vaker voor in China. In september drong een man een basisschool in China binnen en stak acht kinderen dood. Begin dit jaar verwondde een man twintig kinderen op een basisschool in Peking. Eind vorig jaar viel een vrouw op een kleuterschool veertien kinderen aan met een mes.