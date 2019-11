9 miljoen illegale sigaretten gevonden in loods Klundert

In een loods op een bedrijventerrein in de Brabantse plaats Klundert zijn ongeveer negen miljoen sigaretten gevonden. Ze werden gisteren ontdekt tijdens een controle.

Over de rookwaar is geen accijns- en omzetbelasting betaald. Hiermee is de fiscus voor ruim 1,5 miljoen euro benadeeld, meldt de gemeente Moerdijk waaronder Klundert valt.

Pallets

Medewerkers van de Belastingdienst, politie en gemeente bezochten onaangekondigd drie bedrijven in Klundert om te controleren of ze zich hielden aan milieu-, brandveiligheid- en bouwvoorschriften en administratieve verplichtingen. In een van de onderzochte loodsen stuitten ze op pallets met illegale sigaretten.

De huurder van de loods kan een naheffing van accijns en een boete tegemoetzien, zo laat de gemeente weten aan Omroep Brabant. De douane heeft de sigaretten in beslag genomen.

Eind vorige maand was er in Limburg een grote actie tegen illegale sigarettenhandel. De Belastingdienst legde toen uit hoe de handel werkt: