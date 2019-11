Doden bij frontale treinbotsing Bangladesh

Bij een botsing tussen twee treinen in Bangladesh zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Ook vielen ruim veertig gewonden. Verwacht wordt dat het dodental oploopt.

Het ongeluk gebeurde vanochtend op ongeveer tachtig kilometer ten oosten van de hoofdstad Dhaka. Twee treinen kwamen op hetzelfde spoor terecht en botsten frontaal op elkaar. De meeste passagiers sliepen op dat moment nog. Het is nog onduidelijk hoe de twee treinen op hetzelfde spoor belandden.

Er gebeuren in Bangladesh vaker dodelijke ongelukken met treinen. Vaak heeft dat te maken met de verouderde treinen en sporen in het land. Zo kwamen in juni vijf mensen om het leven toen een trein ontspoorde op een brug.