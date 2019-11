Duizenden schuilen voor enorme branden in Australië: 'Te laat om te vluchten'

"Het is ongelooflijk droog en erg warm", zegt NOS-correspondent Eva Gabeler in het NOS Radio 1 Journaal. In Sydney is het zo'n 37 graden en de luchtkwaliteit is volgens Gabeler "belabberd". Dat komt onder meer omdat de stad is gehuld in rook.

Noodtoestand

De vlammenzee is een van de heftigste die het land ooit teisterde. In de staten Queensland en New South Wales is voor een week lang de noodtoestand uitgeroepen. Als gevolg van de vuurzee zijn inmiddels drie mensen overleden. Meer dan 150 huizen zijn verwoest en honderden scholen zijn gesloten.

In Australië woedt een discussie over de rol die klimaatverandering speelt bij de bosbranden. Het is al drie jaar droog in delen van het land waar de branden woeden. Het land kampt elke zomer met grote branden, maar dit jaar is het erger dan anders. Sommige meteorologen zijn ervan overtuigd dat de oorzaak indirect bij klimaatverandering ligt.

Het vuur heeft de aandacht van burgers op het klimaatbeleid van de regering verscherpt. "Er is nu een protest gaande in Sydney van mensen die hun huis hebben zien afbranden. Zij eisen dat de overheid wat gaat doen aan de onderliggende oorzaak van de bosbranden", zegt Gabeler.

De Australische regering liet weten dat het nu niet de tijd is om te debatteren over klimaatverandering.