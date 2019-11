Volksbank blijft voorlopig staatsbank en de opties voor daarna staan nog open

De Volksbank, het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank, RegioBank en BGL Wonen, blijft voorlopig in handen van de staat. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens de kredietcrisis werd de bank genationaliseerd omdat hij op omvallen stond. Sindsdien bekijkt de regering elke keer of de bank al rijp is voor een privatisering. Maar zover is het nog niet, zegt Hoekstra. "Mede vanwege de marktomstandigheden is het nog niet mogelijk om een besluit te nemen over de toekomst van de Volksbank."

Lage rente

De minister doelt onder meer op de huidige lage rente. "Het bedrijfsmodel van de Volksbank focust zich op betalen, sparen en het aanbieden van hypotheken in de Nederlandse markt", zegt Hoekstra. "De bank is met haar relatief grote spaar- en hypotheekportefeuille gevoelig voor de renteontwikkeling op de markt." Hoekstra vindt dat de bank ook andere inkomstenbronnen moet aanboren en de bedrijfskosten moet verlagen.

In de Tweede Kamer gingen de afgelopen tijd stemmen op om de Volksbank in staatshanden te houden of er een coöperatieve bank van te maken, waarbij de klanten inspraak hebben.

Hoekstra vindt dat de bank uiteindelijk verzelfstandigd moet worden, maar wil wel kijken hoe het maatschappelijke karakter van de bank dan behouden kan blijven. Hij denkt daarbij onder meer aan:

het oprichten van een stichting ter bescherming van de identiteit van de bank;

het actief betrekken van andere belanghebbenden dan aandeelhouders bij de besluitvorming binnen de bank;

het verlenen van stemrecht op de aandeelhoudersvergadering aan andere belanghebbenden dan de kapitaalinvesteerders.

Verbeteringen

De aandelen Volksbank worden namens de overheid beheerd door NL Financial Investments (NLFI). Die instelling schrijft dat de bank er de laatste jaren wel op vooruit is gegaan. De klanttevredenheid is verbeterd, het aantal betaalrekeningen groeit en er is aanzienlijke vooruitgang bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

De komende tijd worden de toekomstmogelijkheden onderzocht. De bank kan bij een grote investeerder worden ondergebracht. Ook kan er een beursgang, fusie of overname komen en verder is er de mogelijkheid om een coöperatieve bank te vormen Een combinatie van deze opties is eveneens mogelijk, zegt Hoekstra.