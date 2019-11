Tienduizenden studenten hebben nog geld tegoed na ov-fout

Tienduizenden studenten hebben door een technische storing afgelopen zomer te veel geld betaald voor een reis met de bus, tram of metro. Uit het kwartaalbericht van de OV ombudsman blijkt dat bijna 58.000 studenten daar nog geld terug voor kunnen krijgen.

Normaal gesproken is het reisproduct waarmee studenten doordeweeks gratis kunnen reizen in het ov, niet geldig van 16 juli tot en met 15 augustus. Door een fout in een jaarkalender lieten sommige bus-, tram- en metrovervoerders, waaronder Connexxion, Qbuzz, HTM, het GVB en de RET, studenten ten onrechte ook betalen op vrijdag 16 augustus.

De fout kwam nog dezelfde dag aan het licht en de Regisseur Studenten Reisrecht maakte direct bekend dat studenten het te veel betaalde geld terug kunnen krijgen. Ze hoeven daarvoor alleen langs een kaartautomaat te gaan. Tot dusver heeft nog maar 20 procent van de getroffen studenten daar gebruik van gemaakt.