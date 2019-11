Mexico verleent afgetreden president Bolivia politiek asiel

Mexico is bereid om de afgetreden Boliviaanse president Morales politiek asiel te verlenen. Minister Ebrard van Buitenlandse Zaken zegt dat Morales daar asiel heeft aangevraagd, dat zijn leven in gevaar is en dat Bolivia hem een veilige aftocht moet garanderen.

Het is onduidelijk waar de zondagavond afgetreden Morales nu is. Aangenomen wordt dat hij zijn toevlucht heeft gezocht in de centraal gelegen provincie Chapare, waar hij een grote aanhang heeft. Ook Ebrard liet zich niet uit over Morales' verblijfplaats.

In Bolivia was het vandaag onrustig. Het land is totaal verdeeld en aanhangers van Morales staken barricades in brand om wegen naar het internationale vliegveld te blokkeren. Zijn tegenstanders blokkeerden in de regeringsstad La Paz straten die naar het presidentiële paleis leiden.

Emotioneel beroep

Nu Morales afstand heeft gedaan van de macht is nog onduidelijk hoe het verder gaat. De eerste die nu aanmerking komt om op te treden als waarnemend president is de vicevoorzitter van de senaat (anderen die het staatshoofd kunnen vervangen, zoals de vicepresident, de voorzitter van de senaat en de voorzitter van het Lagerhuis, zijn samen met Morales afgetreden).

Deze Jeanine Añez, die ook oppositieleider is, deed een emotioneel beroep op de Bolivianen om het onderlinge geweld te stoppen. Ze beloofde dat er snel verkiezingen komen, maar noemde geen termijn.

Ook wordt met spanning gekeken naar wat het leger in dit machtsvacuüm gaat doen. Morales trad af nadat de opperbevelhebber hem liet vallen en hem opriep af te treden, zodat de orde in Bolivia kon worden hersteld.