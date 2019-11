Russische Napoleonkenner bekent in tranen moord op vriendin

Volgens Russische media heeft de broer van Jesjtsjenko verklaard dat ze hem kort voor de moord nog heeft gebeld. Ze huilde omdat zij en Sokolov ruzie hadden gehad en hij haar had geslagen. Ze was gevlucht, maar moest weer terug om spullen op te halen.

Zaterdag probeerde hij de armen van de vrouw in een rivier te gooien, maar hij was zo dronken dat hij in het water viel. Nadat hij was gered en de armen in zijn rugzak waren ontdekt, werd hij aangehouden. In zijn huis werd het lichaam van de vrouw gevonden. Niet alleen de armen ontbraken, ook het hoofd was weg.

Sokolov zou de politie verteld hebben dat hij van plan was om verkleed als Napoleon zelfmoord te plegen.