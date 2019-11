Opeenstapeling fouten veroorzaakte chaos Utrecht Marathon

Volgens Golazo stond een deel van de hekken niet op de juiste plek, omdat de leverancier zich had verkeken op de snelheid van de lopers en de complexiteit van de parcoursen. "Hierdoor is de leverancier met een aantal auto's vast komen te zitten langs het parcours." Ook waren de verkeersregelaars te laat bijgepraat over wat ze moesten doen en bleken de instructies onduidelijk.

Slechte communicatie

Golazo heeft verder kritiek op busbedrijf Qbuzz en de gemeente, schrijft RTV Utrecht. Het busbedrijf zou te laat omleidingen en pendelbusjes geregeld hebben. De gemeente heeft volgens de organisatie de datum van de marathon te laat vastgesteld en niet goed gecommuniceerd over uitgelopen wegwerkzaamheden.

Het college van burgemeester en wethouders zegt in een reactie zich niet te herkennen in die verwijten. De gemeente kan zich wel vinden in de suggesties voor beter overleg voor volgend jaar. Het is de bedoeling dat Golazo op 19 april 2020 opnieuw de Utrecht Marathon organiseert. Volgens de gemeente heeft de organisatie lering getrokken uit de fouten en is er alle vertrouwen dat 2020 goed zal verlopen.