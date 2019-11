EU dringt bij Iran aan op naleven nucleaire overeenkomst

Vorige week werd bekend dat Iran uranium gaat verrijken met 60 nieuwe geavanceerde centrifuges, die volgens de Iraniërs tien keer zo snel uranium verrijken. Er zou ook worden gewerkt aan een centrifuge die vijftig keer sneller is.

Uraniumdeeltjes gevonden

De atoomwaakhond IAEA van de Verenigde Naties heeft bij een inspectie in Iran uraniumdeeltjes gevonden op een plek die niet aan de VN was doorgegeven. De vondst lijkt beschuldigingen van de VS en Israël te ondersteunen dat Iran een geheime nucleaire opslagplaats heeft.

Volgens de IAEA is de voorraad laag verrijkt uranium in Iran tussen 19 augustus en 3 november gegroeid van 241,6 kilo naar 372,3 kilo. Ook is het uranium tot een hoger percentage verrijkt dan volgens het Iran-akkoord is toegestaan.