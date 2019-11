Excuses van politie: vermiste vrouw had eerder gevonden kunnen worden

Signi zocht begin deze maand mee naar de vermiste vrouw uit Erica en ontdekte op twee plekken in de buurt van haar woonplaats een autowrak in het kanaal. Dat werd ook gemeld bij de politie, maar die deed alleen iets met de melding van de eerste auto. Die werd uit het kanaal getakeld, maar de wagen bleek niet van de vermiste vrouw te zijn.

De melding over de tweede auto bleef echter liggen. Toen Signi daar niets meer over hoorde, zijn de vrijwilligers afgelopen weekend teruggegaan om het wrak verder te onderzoeken. Zij vonden de auto met daarin het lichaam van de vermiste vrouw.

Volgens de politie is de eerste melding "niet uitgelezen". "Gisteren kwam er opnieuw een melding binnen van Signi. Die is wel direct opgepakt en dat heeft geleid tot de berging." De politie heeft inmiddels contact gehad met de nabestaanden en Signi. "We hebben excuses gemaakt. Het is heel vervelend hoe het is gegaan en dit zou niet mogen gebeuren", zegt een woordvoerder.