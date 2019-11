Dit is waarom Singles' Day zo belangrijk is voor het Chinese platteland

"Ik ben begonnen als bruiloftsfotograaf", zegt hij. "Omdat ik veel van mijn zaken al via het internet deed, was de stap naar e-commerce niet zo'n grote. Ik heb het materiaal ingeslagen en een aantal timmermannen ingehuurd. Nu werken er 30 man bij mijn bedrijf", vertelt Chen in het kantoor van zijn kameraad, Gong Yilin. Die maakte kort daarna dezelfde stap als Chen en verkoopt nu houten hoogslapers.

Er komt veel geld binnen op Singles Day, hebben beide mannen de afgelopen jaren al gemerkt. "Op een normale dag verkopen we misschien voor 100.000 yuan aan meubels. Op de 11de van de 11de is dat 1, misschien zelfs 2 miljoen", zegt Gong. Als zijn beste verwachting uitkomt, betekent dat een omzet van meer dan 250.000 euro.

Handelsoorlog met Amerika

Dat kunnen de Chinese meubelmakers ook wel gebruiken. De sector wordt hard geraakt door de Amerikaanse importheffingen. Een eerste heffing van 10 procent werd vorig jaar september ingevoerd, sinds 1 juni worden Chinese meubelexports naar de Verenigde Staten belast met een heffing van 25 procent. "Moeizaam", noemt Chen dat. "Maar we hopen de toekomst weer meer te kunnen exporteren."

Meubelmakers in Suining stellen dat de rekening vooralsnog 'vooral bij de Amerikanen' terechtkomt.

Ondertussen rijden even verderop in het dorp bezorgers met vrachtwagens en driewielers af en aan met pakketjes. Overal staan de dozen hoog opgestapeld. In heel China zijn er nu ruim 4500 Taobaodorpen als deze, die het leven op het platteland hebben omgegooid. "Tien jaar geleden, toen Taobao nog maar net begonnen was, stond de economie er hier slecht voor", zegt Wang Ning, een lokale verzekeringsagent in het dorpje. "Dankzij e-commerce is er nu geld. Geld dat ze nu bijvoorbeeld ook uitgeven aan auto- of zorgverzekeringen", knipoogt hij.