'Zeer pure' cocaïne spoelt aan op Franse stranden

Op Franse stranden aan de Atlantische kust spoelen al een paar weken pakketjes aan met cocaïne en andere drugs. Bijna iedere dag worden er pakketjes gevonden. Tot nu toe nam de Franse politie al 760 kilo drugs met een straatwaarde van zo'n 60 miljoen euro in beslag.

Gisteren nog werd op het strand van Pornic 14 kilo aan drugs gevonden, en vrijdag vonden wandelaars 3 kilo drugs op het strand van Arcachon. De pakketjes zijn omwikkeld met doorzichtig of zwart plastic. Sommige pakketjes zijn gemarkeerd met de woorden 'diamante' of 'brilliante'.

Die termen verwijzen naar de zuiverheid. Cocaïne wordt vaak versneden met bepaalde medicijnen of cafeïne. Volgens het Openbaar Ministerie in Frankrijk is de cocaïne die nu gevonden is uitzonderlijk puur, en daarom gevaarlijk voor de volksgezondheid.

"De drugs kunnen niet in deze vorm geconsumeerd worden omdat er een groot risico is op een overdosis", zegt Philippe Astruc, officier van justitie in de stad Rennes. Mensen die pakketjes vinden, worden geadviseerd om ze niet aan te raken en direct de politie te bellen.

Dorian

De politie vermoedt dat de pakketjes afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. In september werden er na orkaan Dorian sterk gelijkende pakketjes drugs gevonden op stranden in Florida.

Onderzocht wordt of drugskoeriers hun lading op zee zijn kwijtgeraakt of de drugs gedumpt hebben omdat de kustwacht in de buurt patrouilleerde.