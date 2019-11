Schoonmakers van Offerman wisten niet van listeriabesmetting

Schoonmaakbedrijf CSU zegt dat het niet wist dat vleeswarenfabrikant Offerman sinds juli vaker werd gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in verband met een listeriabesmetting. Ook zegt CSU dat Offerman nooit heeft gezegd dat de fabriek in Aalsmeer extra moest worden schoongemaakt.

Offerman moest de productie in Aalsmeer in oktober stilleggen. Door een nieuwe onderzoeksmethode werden twintig ziektegevallen, drie doden en één miskraam met de listeriabesmetting in Aalsmeer in verband gebracht. Honderden soorten vleeswaren werden teruggeroepen.

De schoonmakers waren er niet van op de hoogte dat er extra moest worden schoongemaakt, bevestigt het schoonmaakbedrijf CSU na berichtgeving in De Telegraaf. Offerman zegt in een reactie zich niet te herkennen in de uitspraken van CSU.

De NVWA voerde extra inspecties uit en eiste dat de Offerman maatregelen nam. "We hielden streng in de gaten of er beter werd schoongemaakt", zegt de woordvoerder van de NVWA.

Extra controles

"Er is ons nooit gemeld dat er een besmetting was en ook niet dat er sprake was van verhoogd toezicht", zegt een woordvoerder van het schoonmaakbedrijf. CSU stopte een maand voor de grootschalige terugroepactie van de Offerman-vleeswaren met het schoonmaken van de fabriek.

"We waren het niet eens over de prijs die Offerman bood voor het werk dat wij moesten doen", zegt de woordvoerder. "Daarnaast hebben we diverse verbeteringen over de werkwijze voorgesteld, waar Offerman niet akkoord mee wilde gaan."

Zelf schoonmaken

Ook wijst het bedrijf erop dat Offerman een deel van de schoonmaakwerkzaamheden zelf uitvoerde, voordat de eigen schoonmakers aan de slag gingen. CSU maakte tot een maand voor de terugroepactie schoon bij de vleeswarenfabriek. Waar precies de listeriabron is aangetroffen, is nog niet bekend.

Offerman zegt in gesprek te gaan met CSU over de uitspraken en wil nog niet inhoudelijk reageren. Sinds de grootschalige terugroepactie van de vleeswaren begin oktober, ligt de fabriek helemaal stil. De vleeswarenproductie is door andere locaties van Offerman overgenomen. Het is nog niet duidelijk of de fabriek in Aalsmeer ooit weer open gaat.