Kabinet ontvangt bouwers in het Catshuis

Vertegenwoordigers van bouwondernemingen en bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw worden morgenmiddag ontvangen op het Catshuis. Het kabinet wil met hen spreken over de problemen die ze ondervinden door de stikstofcrisis en de strenge normen voor het giftige PFAS.

Namens het kabinet zijn de ministers van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (milieu) aanwezig, samen met premier Rutte. Op hem was de laatste tijd veel kritiek. Hij zou te onzichtbaar zijn in de hele discussie. Maar volgens Rutte zijn de problemen rond stikstof en PFAS wel degelijk 'chefsache', en dus zijn pakkie-an.

Op 30 oktober demonstreerden duizenden werknemers uit de bouwsector op het Malieveld. Door de uitspraak van de Raad van State, die een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid, worden er veel minder bouwvergunningen afgegeven. De bouwers vrezen daardoor voor de toekomst.

Ook de normen voor PFAS leiden tot problemen. Door een tijdelijke maatregel van minister Van Veldhoven mag grond in sommige gevallen niet meer versleept worden als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in zit. Grondbedrijven blijven daardoor met die grond zitten.

Weer coalitieoverleg stikstof

Voor beide problemen werkt het kabinet aan een oplossing. Morgenochtend overleggen de coalitiepartijen opnieuw over de stikstof-aanpak. Mogelijk worden daarna de eerste maatregelen afgekondigd. Verwacht wordt dat de maximumsnelheid op verschillende snelwegen verlaagd wordt en dat oude, vervuilende auto's in de ban gaan. Boeren zouden via het veevoer de ammoniak-uitstoot van koeien moeten verminderen.

Minister Van Veldhoven zei eerder dat ze zo snel mogelijk weer af wil van de norm van 0,1 microgram voor PFAS. Uiterlijk 1 november wil ze de norm verruimen, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.