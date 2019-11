'Personeel fruitbedrijf in angst na fout van justitie'

Personeelsgegevens van een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland zijn per ongeluk in het strafdossier van een cocaïnezaak terechtgekomen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland na vragen van De Telegraaf. Het OM betreurt de gang van zaken maar zegt in een verklaring dat er nooit aanwijzingen zijn geweest dat mensen direct gevaar liepen, en dat dit ook nu niet het geval is.

Volgens De Telegraaf werd bij het bedrijf de afgelopen jaren geregeld cocaïne aangetroffen in fruit dat uit Zuid-Amerika was geïmporteerd, tot schrik van het bedrijf zelf. Ook het afgelopen voorjaar was het raak, toen ging het om 400 kilo cocaïne die zat verstopt in een partij bananen.

Criminelen die vermoedelijk verantwoordelijk waren voor het transport stelden de eigenaren verantwoordelijk voor het geld dat ze waren misgelopen, schrijft De Telegraaf. Ze eisten een miljoen euro als compensatie. Als de eigenaren niet betaalden, zouden ze worden geliquideerd. Ze worden nu zwaar beveiligd.

Omroep Gelderland schreef in september dat twee opgepakte verdachten familie van directieleden hadden bedreigd en dat ze ook een willekeurige gekozen medewerker zouden liquideren als de eigenaren niet zouden betalen.

Omdat er mogelijk personeel van de fruithandel bij de smokkel betrokken was, werd een lijst met medewerkers aan de politie en het OM overgedragen. Die lijst kwam ook in het strafdossier terecht en belandde zo bij drie verdachten. Personeelsleden zijn daarom doodsbang en willen beveiliging, schrijft De Telegraaf. Volgens het OM is dat niet nodig. Twee van de drie verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis.