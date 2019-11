100 uur taakstraf voor agent die verkeersongeluk veroorzaakte

Een politieagent uit Den Bosch is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur wegens het veroorzaken van een verkeersongeluk. Daarbij raakte een scooterrijder ernstig gewond. De agent krijgt ook een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

De 29-jarige agent wilde in mei vorig jaar in de ochtend een scooterrijder aanhouden die te hard reed. Die weigerde te stoppen, ondanks meerdere stoptekens en signalen.

De agent blokkeerde vervolgens met zijn auto het fietspad. De bestuurder van de scooter botste er tegenaan en liep daarbij breuken op in zijn bovenbeen en gezicht. Bij een van de operaties die volgden op de botsing liep het slachtoffer ook hersenvliesontsteking op.

Inschattingsfout

De agent zei zelf dat hij de afstand tot de scooterrijder verkeerd had ingeschat. Daardoor had het slachtoffer geen tijd om af te remmen of de wagen te ontwijken.

De rechtbank hield er rekening mee dat de agent met de beste bedoelingen heeft gehandeld. Desondanks oordeelde de rechter dat zijn "levensgevaarlijke rijgedrag" niet opwoog tegen de relatief lichte verkeersovertreding van de scooterrijder.