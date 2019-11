Omstreden trapveldje in Nijmegen mag blijven, maar alleen overdag

Een omstreden trapveldje bij een basisschool in Nijmegen mag blijven, maar moet wel 's avonds en in het weekend dicht.

Dat heeft de rechter besloten in het slepende conflict tussen de school, omwonenden en de gemeente. Volgens de rechter gaat het weghalen van het veldje nu te ver, maar moet er wel wat gebeuren aan de geluidsoverlast.

Wereldnieuws

Spelende kinderen op het veldje veroorzaken zoveel lawaai dat geluidsnormen worden overschreden. Na klachten van omwonenden, besloot de gemeente daarom afgelopen zomer dat het veldje weg moest. Zou de school dat niet snel genoeg doen, dan dreigde er een dwangsom.

Het werd wereldnieuws: van de BBC tot Al Jazeera werd bericht over de gemeente die kinderen zou willen verbieden buiten te spelen.

De school en kinderen legden zich niet neer bij de dwangsom en kwamen in actie. Ze verzamelden onder meer 3700 handtekeningen. Met succes: de gemeente besloot de school uitstel te geven, zodat de partijen er alsnog uit konden komen.

Maar dat gebeurde niet en daarom werd de zaak vorige week voorgelegd aan de rechter. Die kwam zelf een kijkje nemen bij het veldje in Nijmegen en luisterde naar wat de partijen te zeggen hadden. Maar omdat ze er ook toen onderling niet uitkwamen, is nu uitspraak gedaan.

Maatregelen

De rechter bevestigt dat geluidsnormen zijn overschreden, maar vindt het nu niet nodig om het veldje te sluiten. Er moet eerst gekeken worden of het lawaai kan worden verminderd. Daar moet van de rechter zo snel mogelijk onderzoek naar worden gedaan.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, mag er na 18.30 uur en in de weekenden niet meer op het veldje worden gespeeld. Ook moet de school zo snel mogelijk het kunstgras vervangen door hoogpolig kunstgras en moeten de betonnen randen en goaltjes verdwijnen, schrijft Omroep Gelderland.

Als later uit het aanvullende onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om de geluidsoverlast te verminderen naar een aanvaardbaar niveau, dan wordt sluiting van het veldje weer een mogelijkheid en dan is opnieuw het woord aan de rechter.