Uber-topman maakt excuses na opmerking over moord op Khashoggi

De topman van Uber heeft in een interview gezegd dat de moord op de Saudische journalist Khashoggi een fout was. Dara Khosrowshah vergeleek het met een dodelijk auto-ongeluk dat was veroorzaakt door een zelfrijdende auto van Uber. Een dag na het interview nam de ceo zijn uitspraken terug.

In een gesprek met de Amerikaanse nieuwssite Axios noemde Khosrowshah de moord op Khashoggi, vorig jaar oktober in het Saudische consulaat in Istanbul, een ernstige fout. Hij benadrukte dat ook bij zijn bedrijf dingen verkeerd gaan. Hij gaf als voorbeeld de voetganger die twee jaar geleden om het leven kwam na een aanrijding met een zelfrijdende Uber. "Mensen maken fouten en dat betekent niet dat ze nooit vergeven kunnen worden. Volgens mij nemen ze dit serieus", zei Khosrowshah over de Saudische overheid.

