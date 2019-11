'Makkelijker sociale huurwoning voor gezin, moeilijker voor alleenstaande'

Stel, je hebt een relatie, verdient samen 40.000 euro bruto per jaar en zoekt een sociale huurwoning. Dan heb je straks geluk. Want nu nog mogen zulke woningen in principe alleen toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. Maar dat wordt straks verhoogd naar 42.000 euro voor meerpersoonshuishoudens, is het plan van het kabinet.

Ben je alleenstaand en verdien je 36.000 euro, dan heb je juist pech. Want voor eenpersoonshuishoudens zou de grens juist omlaag gaan, van diezelfde 38.035 naar 35.000 euro.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het wetsvoorstel hiervoor, dat het kabinet tijdens Prinsjesdag al aankondigde. Maar er is veel verzet. De Woonbond, de corporaties en de ouderenbonden ANBO en KBO-POCB zijn namelijk tegen het plan. Want die vinden het slecht voor de eenpersoonshuishoudens die straks buiten de boot vallen.

Let wel, de nieuwe grenzen gelden alleen bij de toewijzing van een woning. Mensen die al in een huurwoning zitten, hoeven dus niet hun woning uit als ze meer verdienen dan het maximum.

Doelgroep stijgt met 106.000 huishoudens

Door de maatregel stijgt de totale groep huishoudens die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning licht: met 106.000 naar 3.356.000.

Het gaat dan om 241.000 extra meerpersoonshuishoudens en juist 135.000 minder eenpersoonshuishoudens. Meerpersoonshuishoudens bestaan natuurlijk uit minstens twee mensen, dus dan gaat het minstens om bijna een half miljoen mensen die straks wel terecht kunnen bij de sociale huursector.

Maar het is niet zo dat al die mensen ook echt een sociale huurwoning willen. Want van die 241.000 meerpersoonshuishoudens woont nu 65 procent in een koopwoning en huurt er 35 procent. En van die 135.000 eenpersoonshuishoudens woont 53 procent in een koopwoning en 47 procent in een huurhuis.

'Onmogelijk voor senior om te verhuizen'

Vooral ouderenorganisaties vrezen de gevolgen van de nieuwe inkomenseisen. "Deze verlaging maakt het voor senioren straks onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig hebben", zegt Liane den Haan van ouderenbond ANBO.