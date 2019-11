25 jaar cel geëist voor twee moordpogingen in Enschede

Het OM eist tegen een 38-jarige man 25 jaar cel wegens twee pogingen tot moord in Enschede.

De verdachte heeft volgens het OM begin 2017 in opdracht een kapper in brand gestoken en een man beschoten. Beide slachtoffers overleefden de aanslag. Achteraf bleek dat de kapper en de beschoten man waarschijnlijk niet het beoogde doelwit waren, meldt RTV Oost.

De man wordt er ook van verdacht dat hij met een machinegeweer op weg was om een café in Enschede onder vuur te nemen waar vaak leden van de motorclub Satudarah bijeenkwamen.

Vijf moordpogingen

Ook de jongere broer van de 38-jarige verdachte staat vandaag voor de rechter. Hij wordt verdacht van vijf moordpogingen. Deze 25-jarige man zou in mei 2017 in het Duitse Gronau een man op een parkeerplaats hebben neergeschoten. In september van hetzelfde jaar zou hij twee woningen en een sishalounge in Enschede en een woning in Almelo onder vuur hebben genomen. Ook hij hoort vandaag welke straf het OM tegen hem eist.

De 25-jarige man is eerder dit jaar veroordeeld voor twee andere moordpogingen in 2017. Zo gooide hij volgens de rechtbank bij twee huizen in Almelo brandbommen naar binnen waar mensen lagen te slapen. Hij kreeg daarvoor tot zestien jaar cel.

De twee broers hebben volgens het OM gehandeld in opdracht van Simo D., die wel de Twentse 'Godfather' wordt genoemd. D. zit vast in een Duitse cel wegens drugshandel.