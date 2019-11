Mede-oprichter Syrische Witte Helmen dood gevonden in Istanbul

James Le Mesurier, de mede-oprichter van de Syrische Witte Helmen, is dood aangetroffen bij zijn huis in de Turkse stad Istanbul. Het lijkt erop dat hij van het balkon is gevallen, mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd.

Het lichaam is gevonden door mensen die op weg waren naar een moskee.

De vrouw van Le Mesurier zou hebben verklaard dat zij en haar man slaappillen hebben genomen en naar bed zijn gegaan. Wat er daarna gebeurd is, wordt nu onderzocht.

Duizenden geholpen

De Witte Helmen hebben vele duizenden mensen geholpen, vooral in het belegerde en gebombardeerde deel van de stad Aleppo.

De Brit Le Mesurier was niet alleen de mede-oprichter van de Syrische Witte Helmen; hij was ook de grondlegger van de Mayday Rescue Group. Die organisatie trainde de Syrische Witte Helmen.