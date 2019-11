Podcast De Dag: Singles Day zet China op zijn kop. Volgt Nederland?

Op de elfde van de elfde vliegen de koopjes de vrijgezellen (en eigenlijk iedereen) om de oren. In China dan vooral, want daar is Singles Day het grootste shop-evenement van het jaar. In Nederland is het zo ver nog niet, al komen er ieder jaar steeds meer winkels bij die zich toch wagen aan Singles Day.

In De Dag vragen we aan hoogleraar bedrijfskunde Cor Molenaar of dit relatief nieuwe fenomeen hier ooit net zo groot kan worden als bijvoorbeeld Black Friday. Of is de markt inmiddels wel verzadigd met allerlei speciale koopjesdagen?

En hoe zit dat in China? Het begon ooit als een dag waarop vrijgezellen een beetje extra aandacht voor zichzelf hebben. Totdat webwinkel Alibaba yuan-tekens zag in het concept. Correspondent Sjoerd den Daas neemt ons mee in de shopmania die Singles Day heet.