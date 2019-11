Drukke avondspits verwacht door regen, pech voor vierders Sint-Maarten

De kans op een drukke avondspits is groot, vooral in het westen van het land, omdat er veel regen wordt verwacht voor de rest van de dag. Vanuit het westen trekken buien over het land, waarbij kans is op hagel, onweer en windstoten, meldt Weerplaza.

Ook de ochtendspits van morgen zou door slecht weer drukker kunnen worden dan anders.

Sint-Maarten

Voor vandaag betekent de weersverwachting niet veel goeds voor de viering van Sint-Maarten. Ouders die hun kinderen zingend langs de deuren laten gaan om snoep op te halen, zullen rekening moeten houden met een temperatuur van 6 à 7 graden en een koude wind.

Verder is de zogeheten Mercuriusovergang niet te zien. Meerdere sterrenwachten wilden publiek welkom heten zodat mensen door een telescoop konden zien hoe de planeet Mercurius voor de zon langs trekt, maar door de bewolking zien ze ervan af. Sommige observatoria bieden livestreams aan van de overgang.

De Mercuriusovergang begint om 13.36 uur. Mercurius is dan een klein stipje voor de zon. Om 16.53 uur gaat de zon onder, met Mercurius ervoor. De vorige keer dat de overgang te zien was, was op 9 mei 2016. Liefhebbers moeten lang wachten op de volgende mogelijkheid: die is pas op 13 november 2032.