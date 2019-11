Werkdruk, prestatiedrang: 1,3 miljoen werknemers met burn-outklachten

Bij een derde van het ziekteverzuim op het werk wordt werkdruk of werkstress als reden gegeven. Weinig zelfstandigheid, hoge taakeisen en ongewenst gedrag van klanten, patiënten of leerlingen worden vaak genoemd als stressbronnen. De werkstress is het hoogst in het onderwijs, de ict-sector, de zakelijke dienstverlening en de industrie. De werk-gerelateerde gezondheidskosten bedragen in 2017 8,7 miljard euro; daarvan is 4,7 miljard euro het gevolg van mentale en psychische gezondheidsrisico's.

Werk en privé

Chronische stress leidt tot verlies van concentratie, vermoeidheid, fouten maken, ophopende spanningen en tot gezondheidsklachten. Op dit moment is 43 procent van de instroom in de ziektewet het gevolg van psychische aandoeningen waar werkstress een rol in speelt.

Werk en privé lopen bovendien steeds vaker door elkaar. Je neemt werk mee naar huis, je bent continu bereikbaar en smartphone en e-mail werken 24/7. En thuis wacht doorgaans ook een druk sociaal leven en de zorg voor huishouden en kinderen. Een burn-out door het werk vertaalt zich in slapeloze nachten en vermoeidheid wat thuis voor nog meer stress zorgt.