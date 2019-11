Aftrap carnaval in MECC in plaats van op Vrijthof, 'zoepe is zoepe'

Het was de snelste ombouwoperatie ooit in het MECC in Maastricht: in de hal waar gistermiddag nog paarden rondsprongen, vloeien vandaag, op de elfde van de elfde, duizenden liters bier bij de aftrap van het carnavalsseizoen. "We zijn er klaar voor en we zijn er trots op", zei organisator Marcel van Eeghem, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "De bierlucht zal snel de paardengeur overheersen."

Het is voor het eerst dat er met vastelaovend naar het MECC is uitgeweken. Vanwege strenge eisen van de gemeente was het niet langer verantwoord om het feest op het Vrijthof te houden. "Het was onvermijdelijk", zegt Van Eeghem. "Op het Vrijthof was plek voor 10.000 mensen, dat betekende dat we zo'n 4000 carnavalsvierders moesten teleurstellen."

In het MECC, op zo'n drie kilometer van het Vrijthof, heeft de organisatie de ruimte gevonden die het plein niet biedt. "We hebben hier een bar van twee maal 60 meter en een podium met een lengte van 25 meter. Die formaten konden we op het plein niet kwijt", zei Van Eeghem. "Daarnaast hebben we hier qua licht en geluid veel meer mogelijkheden."

Toch is er nog wel aan het Vrijthof gedacht. Aan de wand hangen grote doeken met afbeeldingen van gebouwen rond het plein. "We hebben het Vrijthof van buiten naar binnen gehaald. En dat met dank aan André Rieu, die het decor volgende maand gebruikt bij zijn kerstconcerten. Daar zijn we zijn erg blij mee."

Even wennen

Vanaf het station in Maastricht rijden al de hele ochtend bussen naar het MECC. Vol met carnavalvierders. "Het is nog wel even wennen", zei een feestganger uit Venlo tegen L1. "Ik laat me verrassen, maar vastelaovend is toch meer een buitenaangelegenheid."

Een vrouw uit Sittard heeft minder moeite met de nieuwe locatie. "Ik vind het zeker niet erg. Zoepe is zoepe", vatte ze kort samen.