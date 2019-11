Porsche boort zich in bovenverdieping van huis in VS: twee doden

In de Amerikaanse stad Toms River heeft een Porsche zich in de bovenverdieping van een huis geboord. Bij het ongeluk van gisteren zijn de 22-jarige bestuurder en een passagier van 23 om het leven gekomen.

Volgens de politie van de stad in New Jersey reed de Porsche Boxster op hoge snelheid, toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De rode cabriolet raakte een obstakel in de middenberm, werd gelanceerd en kwam terecht in de eerste verdieping van een huis langs de weg.

De cabriolet moest met een takelwagen uit de woning worden gehaald: