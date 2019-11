Boeren onderweg voor protest bij provinciehuis Haarlem

Friese en Texelse boeren zijn in hun trekkers onderweg naar het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Ze willen daar samen met boeren uit Noord-Holland protesteren tegen het stikstofbeleid van die provincie. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukte op de wegen richting Haarlem.

De eerste tractoren staan al bij het provinciehuis, naar verwachting arriveren de anderen rond 10.30 uur in Haarlem. De organisatie verwacht in totaal zo'n tweehonderd tractoren.

De boeren gaan een petitie aanbieden met de symbolische boodschap dat ze bij Friesland willen horen omdat de stikstofregels daar zijn versoepeld. De Friese boeren komen naar Haarlem om hun Noord-Hollandse collega's te steunen.

Motie CDA

Provinciale Staten in Noord-Holland debatteert vandaag over stikstofmaatregelen. Het CDA komt met een motie met een nog onbekende strekking, maar de boeren roepen de Statenleden nu al op de motie te steunen.

De trekkers mogen voor het provinciehuis geparkeerd worden. Een deel van de boeren kan de vergadering bijwonen. Als de zaal vol is, kunnen de overige betogers het debat via schermen volgen.

Het is de derde keer dat de boeren protesteren bij het provinciehuis in Haarlem. Volgens de organisatie is er nog nog niet voldoende bereikt.