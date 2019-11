'Zout strooien mogelijk in gevaar door PFAS-norm'

De Nederlandse Zoutbank, leverancier van strooizout, maakt zich zorgen of er deze winter wel gestrooid kan worden op de gladde wegen. Uit een eerste analyse van het bedrijf blijkt dat het zout niet voldoet aan de PFAS-norm, wat betekent dat het te veel schadelijke chemische stoffen bevat.

"Er zijn te hoge PFAS-waarden gemeten, maar we willen graag een second opinion", zegt directeur Ardin Bos van de Zoutbank in De Telegraaf. "We laten het spul nu verder onderzoeken door experts met meer verfijnde metingen. Later deze week krijgen we duidelijkheid over die resultaten."