Wekdienst 11/11: stikstofberaad en carnavalsseizoen van start

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in het kort geding dat een groep vrouwelijke Syriëgangers heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Ze willen dat de overheid gedwongen wordt om hen en hun kinderen op te halen uit opvangkampen in Noord-Syrië. Lees hier hoe kansrijk de zaak van de groep IS-vrouwen is.

In Den Haag praat de coalitie opnieuw over de stikstofcrisis. De regeringspartijen moeten samen beslissen welke maatregelen er genomen worden om te voldoen aan de stikstofnorm en tegelijkertijd onder meer de woningbouw weer vlot te trekken.

En het is de elfde van de elfde. Behalve dat het de dag is van het kinderfeest Sint-Maarten is 11 november ook altijd de aftrap van het carnavalsseizoen. In Maastricht bijvoorbeeld worden zo'n 14.000 feestvierders verwacht. Na jaren op het Vrijthof wordt het feest vanwege veiligheidsredenen nu voor het eerst in het MECC gevierd.

Wat heb je gemist?

Bij protesten in Hongkong is een demonstrant neergeschoten door de politie. De betoger ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie bevestigt dat de betoger is neergeschoten en wordt geopereerd.

Demonstranten blokkeerden metroverbindingen en wegen tijdens de ochtendspits. De politie zette daarop traangas en pepperspray in. Op beelden is te zien dat een politieagent een betoger in de kraag vat, waarna een tweede demonstrant op hem afloopt. Daarop schiet hij hem neer. Het zou gaan om een 21-jarige man.