Demonstrant Hongkong neergeschoten door politie, in kritieke toestand

Bij protesten in Hongkong is een demonstrant neergeschoten door de politie. De betoger ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie bevestigt dat de betoger is neergeschoten en wordt geopereerd.

Demonstranten blokkeerden metroverbindingen en wegen tijdens de ochtendspits. De politie zette daarop traangas en pepperspray in. Op beelden is te zien dat een politieagent een betoger in de kraag vat, waarna een tweede demonstrant op hem afloopt. Daarop schiet hij hem neer. Het zou gaan om een 21-jarige man.

Het incident gebeurde op een groot kruispunt in het oosten van de stad waar betogers het verkeer tegenhielden met puin op de weg. Dat gebeurde op meerdere plaatsen in de stad. Ook zou er brand zijn gesticht in een trein.

De demonstraties in Hongkong tegen de invloed van China en tegen het eigen bestuur begonnen een half jaar geleden. De politie schoot twee keer eerder een demonstrant neer. Beide betogers, een 18-jarige en een 14-jarige, overleefden het.