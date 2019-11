Roemeense president Iohannis wint eerste ronde presidentsverkiezingen

De huidige president Klaus Iohannis lijkt op basis van exit polls de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Roemenië te hebben gewonnen. Hij zal het in de tweede ronde tegen voormalig premier Dancila opnemen.

De conservatief-liberale Iohannis heeft volgens de exit poll 38,7 procent van de stemmen behaald. De sociaal-democratische Dancila zou kunnen rekenen op 22 procent. Dan Barna van de anticorruptiepartij Red Roemenië-Unie kreeg 16,1 procent van de stemmen.

Omdat geen van de kandidaten een meerderheid van vijftig procent behaalde, komt er een tweede ronde. Die is op 24 november, over twee weken.

Corruptieschandalen

Iohannis, die bekendstaat om zijn pro-Europese houding, is al sinds 2014 het staatshoofd. Verwacht wordt dat hij in de tweede ronde als winnaar zal eindigen.

De sociaal-democratische Dancila was tot een maand geleden nog premier. Haar kabinet viel nadat het een motie van wantrouwen niet overleefde. Dancila's partij ligt onder vuur na corruptieschandalen. Parlementsvoorzitter Dragnea, ook een sociaal-democraat, werd in mei nog veroordeeld tot 3,5 jaar cel wegens machtsmisbruik.

Hoewel de coalitie van de sociaal-democraten met het liberale ALDE sinds 2016 het land leidde, was Dancila de derde premier. Haar greep op de macht verslapte toen ALDE in augustus wegliep uit de coalitie.

Ongeregeldheden

In mei kon er in Roemenië ook gestemd worden, toen voor het Europees Parlement en ook voor een referendum over een mildere aanpak van de wijdverbreide corruptie in het land. Roemeense Nederlanders die hier toen op de ambassade wilden stemmen, werden teleurgesteld.

Bij sluiting van het stembureau had lang niet iedereen zijn stem kunnen uitbrengen, door de lange rijen. Dat leidde tot ongeregeldheden. Na het sluiten van het stembureau klommen mensen over de hekken van het ambassadeterrein in Den Haag en beukten op de deur.

De ME greep in om de orde te herstellen: