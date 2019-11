Sociaaldemocraten blijven grootste in Spanje, vorming coalitie lijkt moeilijk

In Spanje lijkt het erop dat opnieuw geen partij de meerderheid heeft gehaald bij de parlementsverkiezingen. Uit een opiniepeiling van de Spaanse televisie is op te maken dat de socialistische PSOE van premier Sánchez tussen de 114 en 119 zetels gaat halen in het 350 zetels tellende parlement. Dat zijn er iets minder dan bij de vorige verkiezingen, in april.

De conservatieve Partido Popular komt uit op 85 tot 90 zetels en de rechts-populistische Vox wordt de derde partij, met 56-59 zetels. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen, toen de partij nog 24 zetels wist te behalen.

De Spanjaarden gingen voor de vierde keer in vier jaar tijd naar het stemlokaal, om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen waren nodig om dat zowel de linkse als rechtse blokken in het parlement geen meerderheid wisten te halen. Ook nu lijkt het er dus op dat de vorming van een coalitie moeilijk zal worden.

Vorming coalitie moeilijk

"De verdeeldheid is nog steeds groot", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Het is een impasse van het linkse blok tegenover het rechtse blok. Dat zal tot wanhoop zijn van veel kiezers die ik vandaag sprak. Die zeiden: laat hier iets uitkomen, laat dit land bestuurd worden. En ik denk dat de partijen daarvan doordrongen zijn. Er zal iets moeten gebeuren. Het ene blok zal de andere moeten gaan gedogen."

Volgens Zoutberg zullen Catalaanse separatisten blij zijn dat de sociaaldemocraten de grootste blijven. "Het is voor hen redelijk goed nieuws. Sánchez heeft gezegd: ik wil aan tafel, om via dialoog tot een oplossing te komen. Rechts heeft juist gezegd: we gaan hard optreden, we willen de politiek hier gaan zuiveren."

De vier grootste partijen hebben in de campagne vooral aandacht besteed aan de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië en de opkomst van Vox.