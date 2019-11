12 miljard omzet in één uur tijd voor Alibaba: Singles Day in China is begonnen

De Chinese webwinkel Alibaba heeft in het eerste uur van Singles Day een omzet gedraaid van 91,2 biljoen yuan, omgerekend zo'n 12 miljard euro. Singles Day begon in de jaren 90 als een soort Valentijnsdag voor singles, maar is inmiddels uitgelopen op een groot commercieel evenement.

Grote webwinkels pakken traditiegetrouw uit met forse kortingen en stuntprijzen. Vorig jaar zette Alibaba in het eerste uur nog 69 biljoen yuan om, omgerekend zo'n 9 miljard euro. Het bedrijf doet er alles aan om de omzet te laten blijven stijgen. Vorig jaar groeiden de verkopen op Singles Day met 27 procent, het laagste percentage sinds de webgigant in 2009 begon met de campagne. In totaal verkocht het bedrijf die dag voor 27 miljard euro.

Alibaba heeft onder meer de Amerikaanse zangeres Taylor Swift en lokale beroemdheden ingeschakeld om zoveel mogelijk bezoekers naar de site te halen. De oprichter van het bedrijf, de excentrieke Jack Ma, is er niet meer bij. Hij vertrok in september om zich te richten op onderwijsprojecten die hij wil financieren.

Waar in de Verenigde Staten 'Black Friday' dé nationale koopdag is, de vrijdag na Thanksgiving, is dat in China Singles Day geworden. Het koopfeest wordt ook wel 'Double Eleven' genoemd, naar de datum waarop het plaatsvindt (11/11). Vooral dankzij Alibaba is Singles Day een fenomeen geworden. In Nederland doen enkele webwinkels mee.