Britse grenspolitie vindt migranten na oversteek Kanaal

De Britse politie heeft 22 migranten aangehouden die met een bootje het Kanaal waren overgestoken. Ze worden naar Dover gebracht, waar ze medisch worden onderzocht en overgedragen aan de immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk wat hun nationaliteit is.

Zaterdagochtend werd een bootje gespot voor de kust bij Kent, ten zuidoosten van Londen. Later werd in een plaats in de buurt een groep migranten gezien, waarop een zoekactie begon van de politie, de grenspolitie en een helikopter van de kustwacht. Zo werden de migranten uiteindelijk aangehouden.

Zeer gevaarlijk

Vrijdag werden al twintig mensen onderschept op het Kanaal; ook zij zijn naar Dover overgebracht. Het Kanaal is een druk bevaren deel van de Noordzee en het is zeer gevaarlijk om die met een klein bootje over te steken. In oktober werd een groep mensensmokkelaars gearresteerd, onder wie een Nederlander van Guinese afkomst, die tegen betaling zo'n honderd migranten geholpen zou hebben bij de oversteek van het Kanaal.

Correspondent Frank Renout ging in september mee met de Franse kustwacht op zoek naar migranten in bootjes op het Kanaal: