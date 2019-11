Indiase politie pakt 37 mensen op om opruiende teksten over tempel

In India zijn 37 mensen opgepakt voor het verspreiden van opruiende teksten op sociale media. De arrestaties volgen op het besluit van het hooggerechtshof om een omstreden stuk grond in de stad Ayodhya aan hindoes toe te wijzen. Moslims en hindoes ruziën al lang over de plek.

De politie zegt dat er een zerotolerancebeleid is tegen mogelijk opruiende berichten op YouTube, Twitter, Facebook en WhatsApp. Daarom is actie ondernomen naar aanleiding van ruim 3700 berichten op de verschillende platforms, door mensen te melden, hen te vragen de berichten te verwijderen of dus door ze op te pakken.

Tempel voor Ram

De kwestie gaat om een stuk grond in de stad Ayodhya, in het noorden van India, die het land al sinds mensenheugenis verdeelt. Hindoes willen er een tempel ter ere van de god Ram, maar moslims vinden dat de plek van hun is: er stond een eeuwenoude moskee, die in 1992 werd vernield door duizenden hindoes.

Het hooggerechtshof gaf de hindoes gisteren gelijk na een jarenlange rechtsgang. De uitspraak van het hof betekende een overwinning voor de hindoe-nationalistische premier Modi. Een van zijn verkiezingsbeloftes was de komst van een tempel voor de god Ram.

Eerder werden al honderden mensen opgepakt om rellen in Ayodhya te voorkomen. Ook zijn er duizenden agenten naar de stad gestuurd.

Al sinds koloniale tijd bestaat de wens voor een Ram-tempel in de buurt van de moskee, is te zien in de reportage van correspondent Aletta André: