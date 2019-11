Omgekomen wintersporters herdacht met twee minuten stilte

In Sölden in Oostenrijk hebben Nederlandse wintersporters om 12.00 uur stilgestaan bij de dood van de twee Nederlanders die gisteren omkwamen in een lawine. Tijdens het jaarlijkse evenement De Winteropening, waar Nederlandse skiwinkels en importeurs de nieuwste materialen tonen, werd twee minuten stilte gehouden.

Volgens Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging waren er zo'n 80 tot 100 man aanwezig bij de herdenking. "Het is hier ingeslagen als een mokerslag. Het seizoen is eigenlijk nog niet eens begonnen en dan gebeurt dit."

Ervaren wintersporters

De slachtoffers (39 en 33) werden gisteren rond het middaguur met nog een andere Nederlander op de Rettenbachferner-gletsjer op bijna drie kilometer hoogte getroffen door een lawine toen ze offpiste waren gegaan. De twee werden bedolven onder een drie meter dikke laag sneeuw en overleefden het niet. De derde Nederlander, een man van 54, slaagde er wel in om uit de sneeuw te komen.

Volgens De Graaf, die een van de twee omgekomen mannen kende, waren het ervaren wintersporters. "Dit waren jongens die zeker van de hoed en de rand wisten over wat erbij komt kijken om buiten de piste te snowboarden."

'Geen garantie'

De mannen waren uitgerust met moderne apparatuur. Zo droegen ze lawinepiepers en een van hen had ook een geactiveerde lawine-airbag bij zich. "Als je offpiste gaat, zijn dat soort hulpmiddelen een must", zegt De Graaf. "Maar het is geen garantie dat ze je altijd kunnen redden als het misgaat. Bijzonder triest dat het zo is afgelopen."

Volgens het Oostenrijkse persbureau APA is het de eerste dodelijke lawine van dit seizoen. In het seizoen 2018/2019 kwamen negentien mensen om het leven bij een lawine.

Mensen in het skigebied keken toe hoe de hulpdiensten de mannen zochten: