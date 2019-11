29 gewonden bij kettingbotsing op de A7 in Duitsland

Bij een kettingbotsing op de Duitse snelweg A7 zijn 29 mensen gewond geraakt. Vier van hen raakten zwaargewond.

Bij het ongeluk in de deelstaat Beieren, in de buurt van de plaats Marktbreit, waren vanochtend achttien auto's betrokken. Op het moment van het ongeluk was het glad en mistig; het zicht zou niet meer dan 50 meter zijn geweest.

De botsing ontstond toen een busje op een brug de vangrail raakte. Achteropkomende auto's konden het busje niet meer ontwijken.

Ook drie brandweerauto's en een politieauto raakten beschadigd. De laatste werd aangereden bij het afsluiten van de weg.