Man verliest hand bij vuurwerkongeluk Callantsoog

In Callantsoog (Noord-Holland) is een man ernstig gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Hij raakte een hand kwijt toen het in zijn handen explodeerde.

Vrienden van het 33-jarige slachtoffer hoorden rond 22.00 uur een harde knal in de buurt van een loods aan de Nijverheidsweg. Ze vonden de bebloede man en alarmeerden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd eerst in een ambulance behandeld en daarna met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog om welk vuurwerk het ging.