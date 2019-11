Anti-abortusfolder zorgt al voor verspreiding voor veel discussie

De heftigheid van de reacties verbaast Diederik van Dijk van Zorg voor Leven, de organisatie die de folder heeft laten maken. "Elk woordje in de folder is gewogen om te voorkomen dat het mensen kwetst, zonder oordeel en zonder choquerende foto's. Dat willen we niet. De folder is een uitgestoken hand, een uitnodiging tot een gesprek over hoe we de zorg voor deze vrouwen en hun kindje kunnen verbeteren."

"Abortus leek jarenlang een vanzelfsprekend verworven recht. De discussie daarover leek, onterecht, een gepasseerd station; het recht op afbreking van de zwangerschap is toch immers wettelijk vastgelegd?" zegt Van Dijk. "Het gaat almaar over het zelfbeschikkingsrecht, maar we horen niks over de beschermwaardigheid van het ongeboren kind. Omdat wij geloven dat het leven door God gegeven is, willen we dat ook daarover wordt gesproken."