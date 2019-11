'Nederlandse moordverdachte opgepakt in Suriname'

De Nederlandse moordverdachte Marc-Anthony G. is in Suriname opgepakt, meldt de Surinaamse site Starnieuws. Hij zou zijn aangehouden bij een beroving in Paramaribo waarbij werd geschoten. De man is volgens Starnieuws uitgezet naar Nederland.

De 25-jarige G. wordt in Nederland in verband gebracht met de liquidatie van Shaquille Goedhart. Die werd op 2 mei doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost.

Gelokt

Goedhart (24) had enkele dagen voor de moord tegen een vriend gezegd dat hij op weg naar huis was gevolgd en zich bedreigd voelde. Hij dacht dat het te maken had met een openstaande schuld van zo'n 2000 euro.

Volgens het OM werd Goedhart naar Amsterdam-Zuidoost gelokt om hem daar neer te schieten. Hij werd door drie kogels getroffen in zijn hoofd en hals. Hij werd op straat gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

G. zou een van de twee schutters zijn. Hij vluchtte daarna naar Suriname. De andere schutter zou de 29-jarige Amsterdammer Badr K. zijn. Hij zit al langer vast en wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Goedhart en bij twee andere moordzaken.

Taghi

Volgens Starnieuws heeft de Nederlandse justitie aanwijzingen dat G. en K. deel uitmaken van de bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Die staat in Nederland bij verstek terecht voor een reeks liquidaties.