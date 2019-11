Cambodja heft huisarrest oppositieleider op

De Cambodjaanse autoriteiten hebben het huisarrest opgeheven van oppositieleider Kem Sokha. Dat huisarrest werd hem twee jaar geleden opgelegd op verdenking van landverraad.

De maatregel is volgens een woordvoerder van de regering opgeheven omdat Sokha "heeft meegewerkt met de autoriteiten". Hij mag zijn huis weer verlaten, maar de aanklachten tegen hem blijven staan. Ook moet hij in Cambodja blijven en mag hij geen politieke activiteiten ondernemen.

Sokha werd in september 2017 met twee lijfwachten opgepakt door een grote politiemacht. Hij wordt verdacht van samenzwering met de Verenigde Staten om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Hun Sen is al aan de macht sinds 1985.

Sam Rainsy

De versoepeling van de maatregelen tegen Kem Sokha komt een dag nadat een andere rivaal van de premier, Sam Rainsy, in de regio is teruggekeerd uit zelfgekozen ballingschap in Frankrijk. Hij wil in Cambodja de strijd tegen de regering weer gaan leiden.

Rainsy is inmiddels vanuit Parijs naar Maleisië gevlogen. De Cambodjaanse regering zegt dat hij het land weer in mag, maar wijst erop dat tegen hem nog verscheidene aanklachten lopen.

CNRP

De oppositieleiders Sokha en Rainsy zijn medeoprichters van de Cambodjaanse Nationale Reddingspartij CNRP, die inmiddels is verboden. De twee zijn van elkaar verwijderd geraakt, mede omdat Sokha het niet eens was met het besluit van Rainsy om in ballingschap te gaan.