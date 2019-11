Wekdienst 10/11: verkiezingen Spanje en een kerkmis in een school

Goedemorgen! In Spanje zijn vandaag voor de vierde keer in vier jaar parlementsverkiezingen. En in Hoogmade wordt de mis in een school gehouden omdat afgelopen week daar de katholieke kerk afbrandde.

Het weer: Vanochtend eerst plaatselijk mist bij temperaturen dicht bij het vriespunt. Verder blijft het droog en is er geregeld zon. Alleen in het noordwesten is er kans op een lichte bui. Warmer dan ongeveer 9 graden wordt het niet.