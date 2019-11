Spanjaarden moeten eraan geloven: voor de vierde keer stemmen

Hij zit op kantoor bij een vliegtuigmaatschappij en wil zijn achternaam niet zeggen. Zijn grote ergernis is de wet die werd ingesteld voor de verwerking van burgeroorlog en dictatuur. "Ook de wetten over huiselijk geweld moeten weg. Het is echt niet zo dat vrouwen altijd het slachtoffer zijn, en mannen per definitie de dader", bromt Arturo.

Het niet meer geloven in de politiek delen Raúl (23) en Justina (20), al staan ze aan de andere zijde in het Catalaans conflict. Al zeven dagen bivakkeren ze in een tentenkamp bij de Universiteit van Barcelona. "Net zo lang tot er een oplossing voor Catalonië komt", vertelt Raul. Ook hij en zijn vriendin willen niet hun achternaam in dit verhaal komt.